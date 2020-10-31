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Губернатор Приамурья Василий Орлов во время встречи с главврачами амурских больниц призвал студентов Амурской медицинской академии помочь медикам и поспособствовать снижению на них нагрузки.

Согласно его заявлению, в академии сейчас около 1700 студентов, которых можно привлечь к заполнению различных форм и бланков. Орлов отметил, что сейчас в медицинских организация сложила колоссальная нагрузка, и работать в таких условиях тяжело. И, так как подобная обстановка сохранится ещё в течение нескольких месяцев, требуется помочь медикам.

Как отмечается, практически во всех медучреждениях сейчас дефицит кадров, который частично удалось разрешить благодаря студентам-медикам. Так, в местных больницах в настоящее время работает 260 студентов, из них 128 в «красной зоне».

Отмечается, что молодой персонал заболевает реже, а если даже заболеет, то переносит болезнь легче по сравнению с более старшими специалистами.

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