Пресс-служба ЗВО (Западный военный округ) рассказала, что в воронежском регионе начали нести боевое дежурство группы РЭБ, которые будут обеспечивать защиту военных объектов от ударных дронов. Сообщается, что подразделения имеют реальный боевой опыт. Они получили его на сирийской территории, где беспилотники активно применялись для нанесения ударов по военным базам и промышленным предприятиям.

Боевые группы будут выполнять задачу по обнаружению источников управления беспилотными аппаратами, а также отвлечению их от парков военной техники и войсковых частей. Подобные подразделения появятся не только в Воронежской, но еще и в Курской, Брянской и других областях России.

Группы составлены из расчетов систем РЭБ «Лесочек», «Житель» и «Силок». Военнослужащие, входящие в их состав, привлекаются к тренировкам специальных подразделений ПВО.