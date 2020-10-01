Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев уверен, что если бы в начале 90-х годов прошлого столетия удалось сохранить Союз, то ситуация в мире была бы гораздо безопаснее и стабильнее, чем сейчас. Он также заявил, что развал Советского Союза не был запланирован.

По мнению Горбачева, тогда нужно было действовать намного быстрее – своевременно проводить реформы КПСС и всей партийной системы, осуществлять децентрализацию, внедрять новые экономические решения. Промедление стало основной причиной развала государства.

Но вместе с тем, перестройка, которая проводилась под руководством Горбачева, принесла целый ряд положительных результатов. По мнению политика, к ним относятся договор о разоружении, который подписали СССР и США, завершение «холодной войны», целый ряд демократических свобод.

Также Горбачев уверен, что путч 1991 года провалился именно потому, что изменилось мышление граждан Союза. Однако сепаратисты с радикалами развалили страну, не представляя, какими могу быть последствия ее распада.

Вам может понравиться

Кремль прокомментировал заявление Шахназарова по Карабаху

В понедельник в эфире канала «Россия-1» режиссер Карен Шахназаров высказался в том… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликовано видео странного поведения вертолета США в Сирии

Над сирийским населенным пунктом Тель-Тамром в течение длительного времени кружил американский вертолет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кайли Дженнер в откровенном бикини произвела фурор в Сети

Кайли Дженнер, американская миллиардерша, разместила в соцсети новые фото в бикини, вызвав… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 октября – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 1 октября – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 1 октября – пасмурно, до 21 °C |