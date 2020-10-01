Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев уверен, что если бы в начале 90-х годов прошлого столетия удалось сохранить Союз, то ситуация в мире была бы гораздо безопаснее и стабильнее, чем сейчас. Он также заявил, что развал Советского Союза не был запланирован.

По мнению Горбачева, тогда нужно было действовать намного быстрее – своевременно проводить реформы КПСС и всей партийной системы, осуществлять децентрализацию, внедрять новые экономические решения. Промедление стало основной причиной развала государства.

Но вместе с тем, перестройка, которая проводилась под руководством Горбачева, принесла целый ряд положительных результатов. По мнению политика, к ним относятся договор о разоружении, который подписали СССР и США, завершение «холодной войны», целый ряд демократических свобод.

Также Горбачев уверен, что путч 1991 года провалился именно потому, что изменилось мышление граждан Союза. Однако сепаратисты с радикалами развалили страну, не представляя, какими могу быть последствия ее распада.