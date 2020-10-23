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Доктор военных наук Константин Сивков поведал о том, что боевой фрегат «Маршал Шапошников», который в настоящий момент направляется в Японское море для вторых заводских испытаний после недавно завершенных операций по модернизации, превратится в страшный сон для кораблей и авианосцев Соединенных Штатов.

В настоящее время на корабле установлены ракетные комплексы «Уран» и «Калибр-НК», которые сами по себе являются смертельной угрозой для любых боевых судов потенциального противника. Помимо этого, в ближайшее время «Маршал Шапошников» будет также оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Оникс».

В ходе вторых испытаний планируется проверка работоспособности всех систем боевого корабля – силового агрегата, оборудования для связи, целого ряда вспомогательных механизмов и рулевого устройства. Также в акватории Японского моря будут проведены испытания судна на маневренность и скорость.

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