Фантастический фильм «Дюна», который снял режиссер Дени Вильнев, выйдет на экраны только в следующем году. Из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли почти на год – теперь она состоится лишь 1 октября 2021-го.

Собственно, эксперты не слишком удивились такой новости. Ранее они заявляли, что «Дюну» намереваются выпустить на экран почти одновременно с другим блокбастером от той же самой студии – картиной «Чудо-женщина: 1984». Но все же, по их мнению, причина переноса кроется совсем не в этом.

Вполне возможно, что решение было принято из-за того, что фильм «Довод», снятый Кристофером Ноланом, потерпел относительную неудачу в прокате. А рекламные материалы «Дюны» появились примерно в одно время с этой лентой. Не исключено, что компания Warner Bros. просто не захотела рисковать.

Напомним, что ранее на 1 октября следующего года наметили премьеру фильма Мэтта Ривза о Бэтмене. Вполне возможно, что она также будет перенесена из-за «Дюны», но на какую именно дату, пока не сообщается.