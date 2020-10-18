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Фигурист Дмитрий Соловьев, который участвует в шоу «Ледниковый период» и состоит в паре с Ольгой Бузовой, прокомментировал слухи об их романе.

Как отмечается, слухи о романе появились на фоне других домыслов – о том, что певица рассталась с Давидом Манукяном. На данный момент некоторые полагают, что между Бузовой и Манукяном произошёл конфликт, который они не комментируют. Кроме того, во время выступления на льду певица и Соловьев демонстрируют довольно искренние и нежные отношения.

По словам Соловьева, на льду они представляют единое целое с Ольгой, однако за пределами льда у них совершенно другая жизнь, у каждого своя. Он напомнил, что у Бузовой уже есть отношения, как и у него самого.

Впрочем, романы приписали не только их, но еще и Владу Топалову, выступающему с Еленой Ильиных, и Регине Тодоренко, которая в паре с Романом Костомаровым.

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