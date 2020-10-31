Европа стала эпицентром пандемии. Всего, по данным европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более десяти миллионов человек заразились Сovid-19, а на прошлой неделе заразились 1,5 миллиона человек. В каждой стране свой подход к борьбе со второй волной пандемии. В то время как некоторые государства закрыли школы, другие строго ограничили передвижение между регионами.

Бельгия находится на самом верху нелестного рейтинга Европы. За последние две недели они зарегистрировали 1390,9 случаев заражения коронавирусом на 100000 населения. Чешская Республика идет прямо за этим. По этой статистике обе страны опережают Францию, Великобританию и Испанию, которые долгое время считались основным очагом распространения коронавируса.

По статистике, наименее пострадавшие страны – это страны Балтии. Из стран ЕС – Германия является лучшей, но в ней также наблюдается резкое увеличение числа инфицированных. С другой стороны, как и во многих других странах, он вводит жесткие меры.

Германия

Германия ввела масштабное закрытие карантина в ответ на тревожные темпы распространения болезни. Пабы, бары, рестораны, театры и кинотеатры будут закрыты к концу ноября, а школы, детские сады и магазины останутся открытыми. Сбор также ограничен, может встретиться максимум десять человек из максимум двух домохозяйств. Из-за контактных ограничений тренажерные залы, плавательные стадионы и спортивные клубы закрыты; профессиональные виды спорта не ограничиваются, но не допускаются зрители. Разрешены индивидуальные занятия спортом и бег.

Игровые комнаты, букмекерские конторы, бордели, массажные салоны и салоны красоты также закрыты. Парикмахерские и физиотерапевтические услуги остаются открытыми. Во многих гастрономических заведениях открыты раздаточные окна, а столовые работают по-прежнему. Услуги разрешены. Во время закрытия размещение туристов в отелях невозможно, это возможно только для тех, кто совершает необходимые командировки или должным образом обосновывает свое пребывание.

Польша

Северный сосед ужесточил меры и превратил всю страну в «красную зону». До сих пор меры в стране классифицировались по регионам на основе риска передачи, при этом красная зона представляла самый высокий риск. Могут встретиться максимум пять человек, рестораны и бары могут только продавать друг другу еду. Тренажерные залы и бассейны также закрыты. Планируется также строительство временных больниц.

Дети могут выходить на улицу только с 8:00 до 16:00 и только в сопровождении взрослого. Дети с четвертого класса и старше должны учиться дистанционно, в том числе старшеклассники и студенты университетов. Если не будут приняты более строгие меры, правительство не исключило общенациональный карантин, включая закрытие границ и ограничения для населения страны.

Словакия

Как и ожидалось, словацкое правительство продлило де-факто комендантский час до 8 ноября. Исключение составляют люди с отрицательным результатом теста на коронавирус. Со 2 ноября им больше не будет ограничиваться свободное передвижение по Словакии. Они смогут проявить себя не только с помощью теста национального тестирования, но и с помощью текущего результата обычного теста ПЦР, проводимого лабораториями.

В рамках действующего комендантского часа словаки могут, за некоторыми исключениями, ездить только на работу, для покупки предметов первой необходимости, для срочной медицинской помощи, для прохождения теста на коронавирус, для заключения брака, на похороны любимого человека или на крестины, также разрешено проживание в сельской местности за пределами населенного пункта в районе проживания человека. Ограничения на свободное передвижение людей больше не действуют с 01:00 до 05:00.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил общенациональные карантинные меры для Франции. Рестораны, бары и магазины закрываются с пятницы. Также будет невозможно свободное передвижение между регионами. Меры будут действовать до 1 декабря. В отличие от весенней так называемой изоляции, которая длилась восемь недель, но большинство школ останутся открытыми.

Университеты должны перейти на дистанционное обучение, и Макрон сказал, что работа на дому должна быть общим правилом. Посещение домов престарелых разрешено. При этом он призвал граждан как можно дольше оставаться дома. Каждый, кто находится вне дома, должен иметь документ, дающий право на это. Макрон уточнил, что это будет похоже на весну, когда люди смогут отправиться в поездку к врачу, на работу, в школу или за необходимыми покупками, или на час погулять на свежем воздухе.

Италия

В связи с ухудшением эпидемической ситуации итальянское правительство ужесточило меры. Между тем, местные бары и рестораны должны будут закрыться в 18:00, кинотеатры, театры и тренажерные залы, а также горнолыжные курорты закрыты, а в некоторых регионах на прошлой неделе объявили ночной комендантский час. Ранее правительство предписывало носить чадру в помещении и на улице, а теперь также призывает граждан не путешествовать без необходимости. Некоторые меры применяются на региональном уровне, например, в Кампании начальные и средние школы закрываются по крайней мере до конца следующей недели, и обучение в них осуществляется дистанционно.

С выходных в некоторых городах Италии прошли демонстрации против новых мер, которые переросли в столкновения с полицейскими. И пока в Милане или Турине некоторые бросали камни в полицейских, итальянские медики падают измученными. Италия была одной из наиболее пострадавших стран весной первой европейской волны пандемии COVID-19.

Швейцария

Швейцарское правительство приказало закрыть танцевальные клубы до дальнейшего уведомления. Рестораны и бары должны быть закрыты не позднее 23:00. Однако Швейцария не закрывает свою экономику, и большинство компаний продолжают работать.

С понедельника будет введен запрет на очное обучение в средних школах, спортивные и культурные мероприятия будут ограничены до 15 участников, публичные собрания – до 50, а в офисах для нескольких человек, средних школах или на открытом воздухе придется носить чадру. не удастся соблюдать расстояния.

На семейных торжествах смогут присутствовать не более десяти человек. Швейцария также установила относительно свободные условия для путешественников из-за границы. Их нужно будет поместить в карантин в Швейцарии только в том случае, если они приехали из района, где количество новых инфицированных на 100 000 жителей было более чем на 60 выше, чем в Швейцарии за последние две недели.

Бельгия

Меры Бельгии против распространения коронавируса находятся в полном хаосе. Национальные и региональные правила вводились сбивчиво и в нескольких различных версиях, а переговоры об унификации ограничений исходили от фламандского регионального правительства.

Для тех, кто живет недалеко от Брюсселя, часы закрытия или ограничения на количество посетителей спортивных залов в радиусе двадцати километров могут измениться трижды. На севере страны люди могут выходить на улицу до полуночи, в других местах только до 22:00, что усложняет жизнь людей, переезжающих из одного региона в другой.

Испания

Испанские депутаты Европарламента одобрили значительное продление чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев, до 9 мая. Введение чрезвычайного положения было одобрено правительством Испании в воскресенье. Чрезвычайное положение позволяет автономным сообществам Испании объявлять такие меры, как запрет на передвижение в ночное время или ограничения на выезд за пределы региона.

Однако, в отличие от весны, действующее ЧП не содержит ограничений на хозяйственную деятельность. Тем не менее, в ряде регионов Испании сократились часы работы баров и ресторанов или запрещены крупные собрания.

Таким образом, вторая волна эпидемии показала неготовность большинства стран Европейского Союза к слаженным действиям.