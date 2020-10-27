В оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции в Воронежской области сообщили сегодня, 27 октября, что за минувшие 24 часа в регионе от коронавируса скончались еще 17 человек.

Согласно опубликованному сообщению, с момента старта пандемии в области от данного заболевания умерли 383 местных жителя. Вчера почти в одно и то же время болезнь унесла жизни двух воронежских священнослужителей. COVID-19 у них протекал в тяжелой форме. Возраст обоих не превышал 60 лет.

Специалисты добавляют, что ежедневно число зараженных в регионе увеличивается. Сегодня появилась информация о выявлении 276 новых случаев инфицирования. В настоящее время в России действует обязательный масочный режим, который нужно соблюдать в общественных местах и транспортных средствах.