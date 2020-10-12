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Композитор Игорь Крутой в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» рассказал, что Макс Фадеев и Эмин Агаларов не поддержали его руководства в ходе разработки новой для России музыкальной премии. Эмин сильно удивился этому высказыванию. Он заявил, что совершенно не ожидал подобной клеветы от человека, которого считал своим другом два десятилетия.

Агаларов также привел свою версию произошедшего. Он рассказал, что пока Крутой отдыхал, они с Фадеевым проводили встречи с другими продюсерами. Это позволило создать отличную команду, в которую Эмин лично пригласил Игоря Крутого. После этого, по словам певца, композитор заявил, что Агаларов в эту команду абсолютно не вписывается.

Эмин рассказал, что из-за обвинений в обмане, а также из-за ухода из команды он потерял немалые деньги. Но зато ему удалось открыть собственный холдинг под названием «ЖАРА». От Крутого же Агаларов требует извинений за клевету.

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