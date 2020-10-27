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Американская супермодель Эмили Ратаковски приняла участие в съёмках для издания Vogue, неожиданно для поклонников заявив о своей беременности.

В кадре модель предстала в шелковой комбинации, наглядно продемонстрировав таким образом своё интересное положение. На опубликованных кадрах Ратаковски держит руки на своём животе. Также в Instagram модели было выложено видео, на котором она поглаживает свой живот, а в подписи задаётся вопросом, кто будет этот человек, и как он изменит жизнь.

Ратаковски отметила, что не будет узнавать пол ребёнка, пока ему не исполнится 18 лет, и он сам сообщит об этом. Она заявила, что не собирается навязывать ребёнку гендерные стереотипы. Однако изначальный пол она всё же узнает при помощи УЗИ, так как хочет поскорее познакомиться с малышом.

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