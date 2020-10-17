Испанский военный эксперт опубликовал в издании El Pais статью о конфликте в Нагорном Карабахе. Он сделал прогноз, что в результате вооруженного столкновения в роли пострадавшей окажется не только Армения. Война может также стоить независимости Азербайджану и, расположенной в непосредственной близости от зоны конфликта, Грузии.

Автор публикации заявляет, что территориальные претензии на Карабах – это не единственная причина возобновления конфликта. Помимо этого, Армения с Азербайджаном не могут поделить крупные магистрали, по которым в Европу и Азию транспортируются нефть и газ. Так, Азербайджан уже заявлял, что Армения предпринимала попытку обстрелять нефтепровод Баку-Джейхан, который проходит через грузинскую столицу.

Если конфликт ужесточится, риски повреждения этих магистралей существенно возрастут. Следовательно, Азербайджан не сможет осуществлять поставки нефти и газа на мировой рынок. Для Европы, которая покупает дешевую катарскую нефть, это не станет проблемой. А вот Баку и Тбилиси останутся без достаточно крупных доходов, которые они получают от транзита «черного золота».