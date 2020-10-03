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Долгие годы россияне из разных городов стремились попасть в Москву. Эксперты утверждают, что на протяжении многих лет в столицу ежегодно приезжало 100-200 тысяч человек. Но в 2018 году ситуация стала постепенно изменяться. Именно тогда из столицы уехало по разным данным от 30 до 50 тысяч жителей других городов.

Эксперт Денис Соколов, занимающийся вопросами регенерации городских пространств, рассказал, что в 2020 году наблюдается стремительный отток населения, который не повторялся уже несколько десятилетий. Он объясняет это не только попытками людей скрыться от коронавируса, который в мегаполисе распространяется невероятно быстро, но и появлением возможности дистанционной работы.

Общаясь с сотрудниками станции “Говорит Москва”, специалист отметил, что отток населения – это совсем неплохая тенденция, так как он может положительно сказаться на развитии других регионов страны.

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