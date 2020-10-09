Популярный рэп-исполнитель и продюсер Тимур Юнусов, который выступает под творческим псеводнимом Тимати, дал согласие на участие в программе «Холостяк», чтобы найти свою избранницу. Коллега по музыкальному цеху Егор Крид высмеял это решение и написал в Instagram, что Тимати копирует его собственную историю.

Все дело в том, что Крид участвовал в «Холостяке» два года назад. Еще через год он заявил, что уходит из проекта Black Star, и начинает работать сольно (Тимати сделал то же самое в этом году). Наконец, в 2019-м Егор записал с Алишером Моргенштерном и Thrill Pill трек «Грустная история». Клип на композицию El Problema, которую исполнили Моргенштерн и Тимур Юнусов, появился в этом году.

В конце своего поста Крид задал вопрос «Что дальше?». Тимати пообещал, что дальше будет конфликт. Пользователи социальной сети, прокомментировавшие его высказывание, написали, что Юнусов выясняет отношения со всеми, но при этом не выходит за пределы интернета.