читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автор произведения, по которому сняли сериал «Игра престолов», поделился своими впечатлениями от экранизации. А также рассказал о той сцене, которую считает наихудшей за весь фильм.

Такой сценой оказалась охота короля Баратеона из 1 сезона. Джордж Мартин говорит, что в книге уделил ей гораздо больше внимания, чем в сериале. Однако тут же объясняет, почему так произошло. Проблемой оказался недостаточный бюджет проекта.

По словам Мартина, за те 6 миллионов, которые создателям выделялись на каждый эпизод, нельзя было позволить себе использовать большое количество актеров массовки и собак, которое было необходимо для настоящей королевской охоты. Также средств не хватало и на дополнительные павильоны. Поэтому охота короля получилась чересчур примитивной.

Мартин отметил, что уже со второго сезона бюджет эпизодов стал стремительно увеличиваться, поэтому столь позорных сцен больше не было.

Вам может понравиться

Вера Брежнева опубликовала откровенный снимок без бюстгальтера

Известная исполнительница Вера Брежнева сделала поклонникам оригинальный презент на свой профессиональный праздник.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гай Ричи снимет сериал «Джентльмены» после успеха кино в прокате

В издании Deadline сообщили о том, что киностудия Miramax TV из США… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Джейми Фокс вновь сыграет Электро в фильме о Человеке-пауке

Роль Электро в очередной экранизации комиксов о приключениях Человека-Паука снова будет отдана… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 3 октября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 3 октября – пасмурно, до 16 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 19 °C |