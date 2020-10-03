Автор произведения, по которому сняли сериал «Игра престолов», поделился своими впечатлениями от экранизации. А также рассказал о той сцене, которую считает наихудшей за весь фильм.

Такой сценой оказалась охота короля Баратеона из 1 сезона. Джордж Мартин говорит, что в книге уделил ей гораздо больше внимания, чем в сериале. Однако тут же объясняет, почему так произошло. Проблемой оказался недостаточный бюджет проекта.

По словам Мартина, за те 6 миллионов, которые создателям выделялись на каждый эпизод, нельзя было позволить себе использовать большое количество актеров массовки и собак, которое было необходимо для настоящей королевской охоты. Также средств не хватало и на дополнительные павильоны. Поэтому охота короля получилась чересчур примитивной.

Мартин отметил, что уже со второго сезона бюджет эпизодов стал стремительно увеличиваться, поэтому столь позорных сцен больше не было.