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Известный автор документальной хроники Ник Хэллоран продемонстрировал людям, какими последствиями грозит ядерное оружие для всего человечества. Для этой цели он создал ролик, на котором изображен взрыв в мегаполисе и последствия ядерной атаки.

Документалист смоделировал ядерный удар, в результате которого бомба мощностью в 800 килотонн взрывается в полукилометре над городом. Такой взрыв способен моментально уничтожить 120 тыс. жителей мегаполиса, которые находятся в 2 километрах от эпицентра. Также мгновенно умрет каждый второй на расстоянии 11 километров от разорвавшегося заряда.

Документалист также рассказал, что после взрыва по прилегающим районам ветром разнесет пыль и радиоактивный пепел. Которые со временем убьют 100 тысяч человек, живущих в городе на расстоянии более 11 км от эпицентра.

Заряд, мощность которого составляет 800 килотонн в тротиловом эквиваленте, оставит после себя последствия, которые во много раз превзойдут Хиросиму и Нагасаки. Поэтому человечеству нужно задуматься – а стоит ли вообще использовать ядерное оружие.

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