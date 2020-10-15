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Дочь Михаила Ефремова Анна Мария за некоторое время до 20-летия, которое она отмечает 14 октября, поменяла своё имя на мужское.

Она сообщила, что её настоящее имя – Аэм Тиллмари, и представилась в описании аккаунтов в Twitter и Instagram как поэт, музыкант, активист и блогер. Причиной для смены имени стало то, что Анна Мария считает себя небинарной личностью, о чем говорила уже несколько раз. Отмечается, что она говорит о себе, как о мужчине.

При этом Twitter в день рождения Анны Марии приостановил действие её аккаунта. Она с возмущением рассказала об этом, высказав мнение, что блокировка произошла из-за её негативных публикаций в отношении России и правоохранительных органов. Также она отметила, что, несмотря на то, что аккаунт забанен, ей всё равно нарисовали на нём праздничные шары.

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  • Анна
  • 14.10.2020
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