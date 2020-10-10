Студия «Союзмультфильм» объявила, кто станет актёром озвучки Зайца в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!».

Как сообщается, Заяц стал довольно колоритным персонажем мультфильма и его образ основан на представлении «мальчика-хорошиста». Так, он соблюдает здоровый образ жизни и занимается спортом, разбирается в технике и любит изучать всё новое. Кроме того, он способен предугадать развитие событий и благодаря этому обхитрить Волка.

Озвучивать его будет телеведущий Дмитрий Хрусталев. По словам продюсера студии Юлии Осетинкой, тандем Хрусталева и Зайца представляет им очень гармоничным.

Волка же в новых сериях озвучивать будет, как ранее стало известно, актёр и шоумен Гарик Харламов. Также сообщается, что в первом сезоне перезапуска будет 52 серии, также были добавлены трое новых персонажей. Премьера мультсериала должна состояться этой зимой.