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Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в котором положительно оценило ту стратегию, которую РФ реализовывает в Арктике. Авторы публикации заявляют, что несмотря на недовольство Запада российской политикой в этом регионе, он не в состоянии ничего с ней поделать.

Журналист Феликс Айк пишет, что РФ готовит совершенно не подготовленную для экономической деятельности и покрытую снегом Арктику к заселению. Это достаточно актуально, так как глобальное потепление провоцирует таяние льдов, автоматически расширяя российскую территорию.

По мнению журналиста, у РФ нет никакой возможность предъявить претензии на арктический регион, однако она получает пользу, требуя плату за пересечение Северного морского пути. В будущем Россия намеревается разрешать ходить по нему лишь судам отечественного производства и под российским флагом.

Журналист заявляет, что Запад возмущен подобными действиями. Однако ему нужно смириться с тем, что Северный морской путь находится и, скорее всего, будет находиться и далее под полным контролем РФ.

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