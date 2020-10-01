Блогер Давид Манукян ответил на слухи о его расставании с Ольгой Бузовой.

Как сообщается, певица недавно удалила из всех социальных сетей их совместные фото. Кроме того, они были замечены во время скандала, а светские мероприятия с недавних пор предпочитают посещать раздельно.

Ранее Манукян делился с поклонниками фактами из романа с Бузовой, сейчас же объявил, что не собирается смешивать работу и личную жизнь. Отвечая на вопрос о расставании, блогер заявил, что хочет немного пожить своей жизнью. Он сообщил, что все считают, что они хайпуют на своих отношениях и тогда, когда снимают вместе, и тогда, когда не делают этого. Эту ситуацию он назвал палкой о двух концах.

Бузова, по некоторым слухам, обиделась на своего возлюбленного из-за того, что он благодаря их роману сумел получить внимание тех артистов, которые раньше не обратили бы на него ни малейшего внимания.