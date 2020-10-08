Данные по коронавирусу напоминают сводки с фронта. На сегодняшний день очень опасная ситуация сложилась в Бразилии, Украине, Чехии. Возникают проблемы с диагностикой в Германии.

Так, число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии за последние 24 часа достигло 5694 млн. Число инфицированных и умерших также опасно растет, в том числе в Украине и Чехии. В Украине в среду было зафиксировано наибольшее ежедневное количество заражений коронавирусом с начала пандемии, а также наибольшее количество смертей и госпитализаций. Рекорды были также побиты в Чехии, где правительство объявляет новые ограничения, например в начальной школе.

В Германии все больше и больше людей приходят на тесты, и в лаборатории выстраиваются длинные очереди. Лаборатории достигли критической точки. Только на прошлой неделе в Берлине проведено около 52,5 тысяч тестов на коронавирус. Лимит вместимости – 55080 тестов в неделю. Рассмотрим более детально ситуацию в каждой стране.

Бразилия

На октябрь 2020 года 148 228 инфицированных умерли в Бразилии. По количеству смертей Бразилия занимает второе место в мире – после США. Эпидемиолог из университета Рио-де-Жанейро Роберто Медроньо предупредил, что цифры могут быть намного выше, если будет проведено больше тестов на COVID-19.

«Скоро мы выйдем на отметку 150 тысяч летальных исходов. Это ужасающее число. Мы видим, что власти все больше ослабляют ограничения на социальное дистанцирование, несмотря на количество случаев», – сказал Медроньо. Ситуация особенно драматична в труднодоступных частях большой страны, таких как Амазонка, где медицинская помощь часто недоступна.

Президент Бразилии Жаир Болсонару постоянно преуменьшает значение пандемии, хотя сам был инфицирован и вынужден был самоизолироваться на две недели. Болсонару призывает бразильцев вернуться к нормальной жизни и работе, чтобы восстановить экономику после крупнейшего, по оценкам, спада в истории страны.

В южном полушарии заканчивается зима, и возвращается летняя жара. Толпы людей заполняют пляжи и бары, не соблюдая мер предосторожности.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей после США. А по количеству инфекций это третья по величине страна в мире – после США и Индии.

Украина. 20 тысяч больных госпитализировано

В Украине в среду 7 октября 2020 года было зафиксировано наибольшее ежедневное количество заражений коронавирусом с начала пандемии, а также наибольшее количество смертей и госпитализаций. Выявлено 5397 инфицированных, 93 человека умерли, 900 пациентов госпитализированы, 2263 человек выздоровели.

В стране около 57 тысяч зараженных. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество заражений SARS-CoV-2 подтверждено в Харьковской области – 576.

В понедельник Степанов предупредил, что если места в больницах будут заполнены на 60 процентов, то министерство будет рекомендовать ужесточение ограничений по стране. В настоящее время до 31 октября в Украине введен т.н. адаптивный карантин, то есть приведение санитарных ограничений и нормативов в соответствие с масштабами эпидемии в данном регионе.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию 244 734 человек, 4 690 погибли и 108 233 пациента выздоровели. В настоящее время в стране зарегистрировано 131 811 активных случаев SARS-CoV-2.

Чехия: будут новые ограничения из-за пандемии COVID-19

В Чехии в среду отмечено рекордное количество зараженных – 5000 человек. Зарегистрировано 335 новых случаев SARS-CoV-2, зафиксировано 19 смертей. Всего с 1 марта, когда в стране произошел первый случай нового коронавируса, заразились 95 тысяч 360 человек.

Также существенно растет доля людей с подтвержденным положительным результатом теста в общем числе респондентов. В воскресенье он составлял 23,74 процента, во вторник – почти 24 процента. У большинства инфицированных заболевание протекает в легкой форме, но количество госпитализированных пациентов увеличивается. Во вторник в больницах находилось 1563 человека, из них 354 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Роман Примула объявил в четверг в газете «Млада Фронта Днес», что введены новые ограничения, связанные с распространением SARS-CoV-2, которые касаются функционирования старших классов начальной школы, кинотеатров и театров. Примула повторил, что ограничения не связаны с экономикой.

Власти также рассматривают возможность направления некоторых пациентов, которые выздоровели или имеют очень легкое заболевание, но остаются в больницах, в специально подготовленные отели. В первую очередь, это бездомные пациенты или люди, которые не могут вернуться в дома престарелых до окончания карантина. Специально подготовленные гостиницы должны быть доступны и для людей, которые, опасаясь заражения, не хотят проводить карантин дома.

Наибольшее количество заражений наблюдается в районе города Угерске-Градиштие, где за последние 7 дней было зарегистрировано около 413 положительных случаев на 100 000 жителей. Дальнейший высокий рост зафиксирован в Находском и Либерецком уездах.

Коронавирус в Германии

По мере роста числа случаев заражения SARS-CoV-2 все больше и больше людей приезжают на тест в столицу Германии. Перед учреждениями, их проводящими, выстраиваются длинные очереди, а использование электроэнергии в лабораториях достигает критического уровня.

В результате аккредитованные медицинские лаборатории (ALM) снова предупреждают о перегрузке своих объектов в Берлине.

Только на прошлой неделе в столице Германии было проведено около 52,5 тысяч тестов на коронавирус. По словам управляющего директора ALM Корнелии Ванке, предел производительности в Берлине составляет 55 080 тестов в неделю.

«В Берлине испытательные лаборатории уже давно подошли к переломному моменту. Тесты – это ресурс, который мы должны в первую очередь использовать для помощи тем, кто действительно нуждается в помощи. Однако в настоящее время люди без симптомов проходят несколько тестов, что создает дополнительную нагрузку на лаборатории», – сказал Ванке.

«В настоящее время лаборатории работают на пределе возможностей, чтобы получить результаты как можно быстрее», – говорит Ванке. «Если количество тестов увеличится в ближайшие недели, есть риск задержки с определением результатов», – предупредил директор ALM.

На прошлой неделе мощности лабораторий в Берлине были использованы на 95 процентов. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за последние 24 часа увеличилось на 4058 до 310144, сообщает Институт инфекционных болезней им. Роберта Коха. Еще 16 человек погибли, в результате чего общее число смертей от Covid-19 в Германии возросло до 9578. Наибольший рост новых случаев коронавируса сейчас зарегистрирован в Берлине, Бремене и Гамбурге.