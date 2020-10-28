Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Пресс-служба азербайджанской прокуратуры сообщает, что в среду около полудня ВС Армении нанесли ракетный удар по городу Барда. Кассетные снаряды, являющиеся запрещенным видом вооружения, попали в оживленные районы населенного пункта. Из-за этого погибло 14 человек, еще 40 получили ранения.

Один из корреспондентов издания «Известия» ранее сообщал и об обстрелах с азербайджанской стороны. Все те же кассетные авиабомбы попали в центр столицы НКР Степанакерта. Журналист заявляет, что находящееся в центре здание роддома получило серьезные повреждения. Информации о погибших и раненых пока нет.

Напомним, что во вторник Хикмет Гаджиев, представляющий азербайджанского президента Ильхама Алиева заявлял, что Баку был готов к диалогу по вопросу Нагорного Карабаха. Однако переговоры были сорваны заявлениями о том, что НКР – это территория Армении.

Вам может понравиться

США закупят произведенное в СССР вооружение

Минобороны Соединенных Штатов планирует закупать вооружение, которое было изготовлено в Советском Союзе.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

Сразу два ведомства Министерства внутренней безопасности США усиленно готовятся к выборам. Несмотря… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Армения может дать неожиданный ответ военной угрозе со стороны Азербайджана

Азербайджанское военное ведомство регулярно отчитывается об очередных военных успехах, а Армении пока… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 28 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 28 октября – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 28 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 28 октября – переменная облачность, до 19 °C |