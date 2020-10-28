Пресс-служба азербайджанской прокуратуры сообщает, что в среду около полудня ВС Армении нанесли ракетный удар по городу Барда. Кассетные снаряды, являющиеся запрещенным видом вооружения, попали в оживленные районы населенного пункта. Из-за этого погибло 14 человек, еще 40 получили ранения.

Один из корреспондентов издания «Известия» ранее сообщал и об обстрелах с азербайджанской стороны. Все те же кассетные авиабомбы попали в центр столицы НКР Степанакерта. Журналист заявляет, что находящееся в центре здание роддома получило серьезные повреждения. Информации о погибших и раненых пока нет.

Напомним, что во вторник Хикмет Гаджиев, представляющий азербайджанского президента Ильхама Алиева заявлял, что Баку был готов к диалогу по вопросу Нагорного Карабаха. Однако переговоры были сорваны заявлениями о том, что НКР – это территория Армении.