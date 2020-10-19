Министр труда Чехии Яна Малачова в завершении своего интервью одному из местных телеканалов назвала главу правительства Андрея Бабиша дебилом. Также она заявила, что он превратил страну в настоящий бордель. При этом министр думала, что микрофон уже выключен. Однако ее высказывание попало на телевидение, а затем разнеслось по сети.

Несколько недель назад Бабиш стал объектом критики оппозиционных партий. Его обвиняют в потере контроля над ситуацией с коронавирусом. Все дело в том, что несмотря на требования оппозиции ввести карантин и объявить масочный режим, Бабиш решил не предпринимать подобных мер. Именно из-за этого, по мнению оппозиции, в стране стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом граждан.

Кроме того, оппозиционеры считают, что глава правительства принимает решения слишком хаотично и безо всякой логики. Поэтому население не может понять, какой курс у власти и скептично относится практически ко всем предпринимаемым властями мерам.