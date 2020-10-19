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Экс-посол Украины в столице Беларуси, который ранее был еще и участником рабочей группы, решающей политические вопросы, заявил, что Киев может вернуть Крымский полуостров, используя свое влияние на официальный Минск.

Он сообщил, что по статистике в Беларуси проживает просто огромное количество этнических украинцев. Мало того, есть населенные пункты, в которых живут только выходцы с Украины. Поэтому, по мнению Бессмертного, достаточно вести среди этих людей правильную политику, чтобы они поддержали родную страну.

Напомним, что в последние несколько месяцев отношения между Минском и Киевом существенно испортились. Произошло это после выборов президента, победу в которых одержал Александр Лукашенко. Украинские политики заявили, что не считают его легитимным президентом и после 9 ноября (в этот день истекают полномочия Лукашенко) станут называть только по фамилии, без указания должности. Беларусь неоднократно заявляла, что Украина действует под влиянием Запада и не осознает, что подобное поведение станет серьезным препятствием для дальнейших нормальных отношений.

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  • Анна
  • 19.10.2020
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