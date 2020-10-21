Весной брянские стримеры оказались в эпицентре крупного скандала из-за видео, появившегося на сервисе YouTube. В нем ребята издевались над своим сверстником по имени Валентин. Несмотря на то, что все их выходки были явно постановочными, общественность все же возмутилась, из-за чего канал был удален.

Как оказалось, ненадолго. На YouTube вновь появилось видео издевательств все над тем же Валентином. Молодого человека сперва ужасно подстригли, оставив лишь клоки волос, а затем разбили на него несколько яиц. В довершение всего мученика облили краской. Несмотря на крики о пощаде, садисты продолжали свои издевательства.

Сообщается, что подобные трансляции на видеосервисе дают возможность получить до 100 тыс. рублей в течение часа. Именно поэтому садисты продолжают снимать свои постановочные, но весьма жестокие ролики. Валентин, который участвует в них, не имеет паспорта и не может вернуться к себе домой по неизвестным причина. Он таким образом «подрабатывает» и у других видеоблогеров.

В настоящий момент канал вновь закрыт, однако никто не может гарантировать, что через время садисты не откроют новый и не продолжат свои деяния.