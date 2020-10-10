читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Newsweek опубликовало статью, в которой было выражено мнение о том, что бои в Нагорном Карабахе закладывают основы войн будущего.

Как сообщается, подобное мнение было высказано в связи с тем, что в военных действиях широко используются различные беспилотные летательные аппараты со стороны Азербайджана. Так, были задействованы ударные БПЛА и дроны-камикадзе. При этом массовое применение беспилотников отличается от военной тактики США.

В Америке, как отмечается, беспилотники применяются для ликвидации единичных целей. Азербайджан же, как предполагается, использует израильские Harop, Harpy и Orbiter. Так, Harpy используется для разведки радаром, а Harop наносит удары.

Также указывается, что Азербайджан приобрёл у Турции Bayraktar TB2 – ударные БПЛА и ракетным вооружением.

Армения же применяет беспилотники-разведчики, хотя также у них имеются и ударные БПЛА «Крунк-25-1» и его модификации. Предполагается, что беспилотники Армении без особого труда расправятся с техников Азербайджана, однако информации об успешном применении беспилотников с их стороны нет.

Вам может понравиться

Барбара Пино рассказала об измене Антона Криворотова

В мае завершился седьмой сезон шоу «Холостяк», на котором Антон Криворотов –… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.10.2020
  • читать 1 минуту

Супермодель Белла Хадид сделала прозрачный топ из 2000-х вновь популярным

Как сообщает журнал Vogue, супермодель Белла Хадид, получившая ранее звание самой красивой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.10.2020
  • читать 1 минуту

Модель Даниэлли Айяла продемонстрировала пышную грудь в полупрозрачном белье

Американская модель Даниэлли Айяла порадовала своих подписчиков в Instagram подборкой новых откровенных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 10 октября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 октября – ясно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Королев: погода, 10 октября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 10 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Армавир: погода, 10 октября – пасмурно, до 22 °C |