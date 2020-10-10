Издание Newsweek опубликовало статью, в которой было выражено мнение о том, что бои в Нагорном Карабахе закладывают основы войн будущего.

Как сообщается, подобное мнение было высказано в связи с тем, что в военных действиях широко используются различные беспилотные летательные аппараты со стороны Азербайджана. Так, были задействованы ударные БПЛА и дроны-камикадзе. При этом массовое применение беспилотников отличается от военной тактики США.

В Америке, как отмечается, беспилотники применяются для ликвидации единичных целей. Азербайджан же, как предполагается, использует израильские Harop, Harpy и Orbiter. Так, Harpy используется для разведки радаром, а Harop наносит удары.

Также указывается, что Азербайджан приобрёл у Турции Bayraktar TB2 – ударные БПЛА и ракетным вооружением.

Армения же применяет беспилотники-разведчики, хотя также у них имеются и ударные БПЛА «Крунк-25-1» и его модификации. Предполагается, что беспилотники Армении без особого труда расправятся с техников Азербайджана, однако информации об успешном применении беспилотников с их стороны нет.