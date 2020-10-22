С тех пор как 10 месяцев назад появилась новость о новом коронавирусе, заголовки с каждым днем становятся все более тревожными. Так, например, в Испании на сегодняшний день число заболевших превысило 1 000 000 случаев. Но на фоне многочисленных плохих новостей в глобальной борьбе с COVID-19 есть положительная информация.

Ученые и медицинские работники понимают этот вирус лучше, чем вначале, и наша способность обнаруживать и лечить COVID-19 значительно улучшилась с первых дней пандемии. И несмотря на то, что кажется бесконечным ожиданием, вакцины от COVID-19 находятся на пути к тому, чтобы стать самыми быстрыми вакцинами из когда-либо разработанных – с большой долей вероятности. Только Россия уже анонсировала три варианта вакцины, которые готовы к применению на 90%

В последние недели появились положительные и обнадеживающие изменения в отношении тестов и лечения COVID-19, а также широкая поддержка глобальных усилий по обеспечению того, чтобы никто не остался позади, когда вакцины появятся на рынке.

Быстрые тесты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно одобрила первый в своем роде экспресс-диагностический тест для использования в чрезвычайных ситуациях. Тест прост в использовании и дает результаты через 15–30 минут. Еще один плюс: не требуются обученные медицинские работники для администрирования или лабораторные помещения для обработки.

Это в корне меняет правила игры для тестирования COVID-19 и потенциального контроля над пандемией. Благодаря тому, что результаты доступны в считанные минуты, а не часы, дни или недели, пациенты могут немедленно изолироваться, отслеживание контактов может начаться раньше, и, в конечном итоге, вспышки могут быть локализованы быстрее.

Глобальное партнерство обязалось сделать 120 миллионов тестов доступными для стран с низким и средним уровнем дохода по цене всего 5 долларов за тест. Поскольку эти тесты требуют минимального оборудования и могут быть выполнены на месте, они особенно хорошо подходят для районов с ограниченными ресурсами и хрупкими системами здравоохранения.

Тот факт, что эти тесты есть в наличии и доступны по цене для стран с низким и средним уровнем доходов, является свидетельством эффективности ускорителя доступа к инструментам COVID-19 (ACT). ACT Accelerator – глобальное партнерство, возглавляемое ВОЗ, – обеспечивает справедливое распределение тестов, лечения и вакцины COVID-19 независимо от платежеспособности страны.

Прорыв в лечении COVID-19

Исследователи и врачи по всему миру круглосуточно работают над улучшением результатов лечения пациентов. И хотя от COVID-19, возможно, никогда не будет лекарства, ряд научно обоснованных методов лечения оказались многообещающими.

Работая над подавлением чрезмерной реакции иммунной системы на вирус, стероид дексаметазон снижает смертность у пациентов с тяжелыми случаями COVID-19, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких или кислороде, или обоих. Ремдесивир – еще один препарат, который доказал свою эффективность против COVID-19, но, в отличие от стероидов, это противовирусный препарат, который блокирует проникновение вируса в здоровые клетки и его репликацию. Ремдесивир ускоряет выздоровление у пациентов, госпитализированных с тяжелыми случаями.

Моноклональные антитела также исследуются как потенциальный вариант лечения. Давая больным так называемую плазму выздоравливающих – или кровь выздоровевших пациентов, – можно надеяться, что эти естественно продуцируемые антитела повысят иммунный ответ пациента на вирус. Два недавних исследования моноклональных антител вызвали значительный оптимизм. Предварительные результаты испытаний показали, что препарат моноклональных антител Эли Лилли уменьшил симптомы и снизил риск госпитализации для вновь диагностированных пациентов более чем на 70%. Биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals (США) также объявила, что их так называемый коктейль антител значительно снизил вирусную нагрузку – и симптомы – у пациентов с COVID-19.

Несмотря на то, что исследования продолжаются и ни одно лечение пока не является излечивающим, это обнадеживающие изменения. Эта хорошая новость в глобальной борьбе с этим смертельным вирусом – повод надеяться, что все больше и больше пациентов смогут вылечиться от COVID-19.

Доступные вакцины

Вакцины против COVID-19 разрабатываются в рекордно короткие сроки. Уже – менее чем через год после того, как ученые определили генетический план нового коронавируса – 36 вакцин-кандидатов находятся на различных этапах клинической оценки, а еще 146 – на доклинической.

Пока мир ждет одобренной вакцины против COVID-19, уже разрабатываются планы по обеспечению справедливого распределения возможных вакцин. Эти планы реализуются через компонент вакцины ACT Accelerator, известный как COVAX, который направлен на поставку 2 миллиардов доз вакцины к концу 2021 года.

Мировые лидеры и частные компании выступили в поддержку COVAX на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в этом году. После присоединения дополнительных стран общее число стран, присоединившихся к глобальной инициативе по вакцинам, достигло 180. Это составляет 90% населения мира.

Россия, Великобритания, Бразилия, Канада, Германия и Япония объявили о значительных финансовых обязательствах, а частный сектор обязался сделать вакцины доступными независимо от платежеспособности страны. Хотя эта солидарность обнадеживает, необходимы дополнительные обязательства, чтобы вовремя ликвидировать дефицит финансирования, чтобы расширить производство и уложиться в сжатые сроки.

Эти показатели отражают растущее признание правительствами и секторами того, что так называемая гонка вакцин может быть выиграна только в том случае, если страны вместе пересекут финишную черту.

Таким образом, мировая солидарность – это не только один тест, лечение или вакцина, но и самый мощный инструмент в глобальной борьбе с COVID-19. Потому что с этим вирусом, если кто-то из нас подвергается риску, риску подвергаются все мы. Чтобы положить конец этой пандемии, мы не можем никого оставить позади. Взятые вместе, эти достижения демонстрируют глубокую приверженность стран и секторов тому, чтобы все и везде вместе противостояли этой пандемии.