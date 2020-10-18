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Брайану Ортэга, бойцу MMA из Соединенных Штатов, удалось одолеть уроженца Южной Кореи Чон Чхан Сона в рамках турнира UFC Fight Island, прошедшего в городе Абу-Даби, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

Данный бой продлился все четыре раунда, поэтому решение о победе было принято судьями. Они единогласно признали победителем американца. Итоговый счет выглядел следующим образом: 50:45, 50:45 и 50:45. В СМИ отмечают, что для Ортэги эта победа стала уже пятнадцатой по счету. За свою профессиональную карьеру он проиграл только один раз. Что касается южнокорейского спортсмена, то он успел принять участие в 22 поединках, 6 из которых завершились его проигрышем.

После поединка американский боец дал короткое интервью, в котором поблагодарил всех друзей, оставшихся с ним даже после того, как он проиграл. Некоторые после данного события решили списать его со счетов, однако он не стал сдаваться, а сразу же начал готовиться к следующему поединку, как только ему провели все нужные операции.

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