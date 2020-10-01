В издании Bloomberg считают, что конфликт в Нагорном Карабахе неизбежно перейдет на территории Турции и РФ.

Согласно словам Джеймса Ставридиса, автора статьи, главная опасность этой кавказской войны связана с тем, что Москва и Анкара оказывают поддержку противоборствующим странам, так как Армения является членом ОДКБ, а Азербайджан – союзником Турции. Вероятность мирного урегулирования ситуации невелика, так как США сейчас заняты президентскими выборами, а ЕС – Брекситом и увеличением напряженности в Средиземном море.

Однако Ставридис считает, что мир все же возможен. Для этого, к примеру, можно осуществить символический возврат земель Азербайджану. Затем оба государства должны взять на себя обязательство не применять огнестрельное оружие и взрывчатку (недавно так поступили Индия и КНР в приграничной зоне). Но опять же данное развитие событий крайне маловероятно – скорее всего, произойдет маленькая война, которая будет иметь большие последствия.