Дима Билан разместил в своем Инстаграм-аккаунте фотографии с кастинга, который проводился на «Новом радио». Подписчиков на этих снимках больше заинтересовал не сам автор поста, а Игорь Николаев, который вел кастинг вместе с Биланом. Оказалось, что 60-летний композитор растолстел на карантине так сильно, что его силуэт перестал помещаться в кадре.

Поклонники порекомендовали Николаеву как можно скорее заняться своим весом и убрать лишние килограммы. Ведь на старых фото до карантина композитор и певец выглядит очень стройным и подтянутым, несмотря на возраст. Именно умение хорошо поддерживать форму всегда привлекало к нему интерес.

Подписчики предположили, что причиной столь стремительного увеличения веса стал вынужденный отказ от физических нагрузок. Ранее Николаев попал в медучреждение на Коммунарке, так как подозревал заражение коронавирусом. Однако врачи выявили лишь воспалительный процесс в дыхательной системе, не связанный с Covid. Из-за этого Игорю прописали постельный режим. Поклонники выразили надежду на то, что певец скоро выздоровеет, займется привычной деятельностью и быстро вернет идеальную форму.