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Продюсер Бари Алибасов заявил, что не собирается переписывать свою квартиру на Арбате на жену Лидию Федосееву-Шукшину, так как опасается расправы сына.

Как сообщается, ранее Федосеева-Шукшина выиграла суд, и московская квартира, которую она передала Алибасову, была ей возвращена. Алибасову был задан вопрос о том, смог ли он сам переписать свою квартиру на актрису, как это сделала она.

Жилплощадь, о которой идёт речь, находится на Арбате, и её стоимость оценивается примерно в 130 миллионов рублей. Как заявил Алибасов, он не стал бы переписывать её на Федосееву-Шукшину, так как боится действий сына. По его словам, сын его «грохнет».

Алибасов-младший, как отмечается, совершенно не скрывает того, что в нетерпении ждёт, когда станет полноправным владельцем указанной квартиры. Для этого он готов расправиться со всеми, кто будет каким-либо образом претендовать на неё. Сейчас квартира находится на его попечении.

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  • Анна
  • 13.10.2020
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