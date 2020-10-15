Продюсер Бари Алибасов заявил, что не собирается переписывать свою квартиру на Арбате на жену Лидию Федосееву-Шукшину, так как опасается расправы сына.

Как сообщается, ранее Федосеева-Шукшина выиграла суд, и московская квартира, которую она передала Алибасову, была ей возвращена. Алибасову был задан вопрос о том, смог ли он сам переписать свою квартиру на актрису, как это сделала она.

Жилплощадь, о которой идёт речь, находится на Арбате, и её стоимость оценивается примерно в 130 миллионов рублей. Как заявил Алибасов, он не стал бы переписывать её на Федосееву-Шукшину, так как боится действий сына. По его словам, сын его «грохнет».

Алибасов-младший, как отмечается, совершенно не скрывает того, что в нетерпении ждёт, когда станет полноправным владельцем указанной квартиры. Для этого он готов расправиться со всеми, кто будет каким-либо образом претендовать на неё. Сейчас квартира находится на его попечении.