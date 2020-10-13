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Виктор Баранец, российский военный обозреватель, сообщил, что «карликовые» вооруженные силы Прибалтийских стран не несут угрозы для РФ.

Согласно словам эксперта, Калининградская область представляет собой стратегический регион для Североатлантического альянса, поэтому у них имеется проработанный план по его захвату. Именно по этой причине НАТО пытается «накачать» Прибалтику оружием, создавая на ее территории склады. Однако Баранцев считает, что милитаризация Эстонии, Латвии и Литвы не должна пугать Москву.

По мнению специалиста, РФ смотрит свысока на «карликовые войска» Прибалтийских государств и у нее есть полное право на это. Он добавил, что как еще можно называть армии, имеющие лишь один танк и то взятый в аренду.

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