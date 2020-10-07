читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители азербайджанских властей принесли извинения Ирану за попадание боеприпасов по его населенным пунктам, находящимся в непосредственной близости от границы с Нагорным Карабахом. Напомним, что в результате этого обстрела, «задевшего» северные территории Ирана, пострадал 6-летний мальчик.

Касем Резаи, который занимает пост заместителя главы иранской полиции, сообщил, что принимал участие во встрече с азербайджанской стороной на приграничной территории. Представители Азербайджана признали, что атака была ошибкой, а также пообещали, что подобные обстрелы больше не повторятся.

Резаи также рассказал, что пограничники Ирана предупредили и Азербайджан, и Армению о недопустимости ударов по его территории.

Об атаке, в результате которой был ранен ребенок, а также повреждены некоторые жилые дома и сельскохозяйственные объекты, в понедельник сообщало агентство Tasnim. Боеприпасы, выпущенные ВС Азербайджана, упали рядом с населенным пунктом Хода-Афарин, который находится прямо на границе с НКР.

Вам может понравиться

Армения обстреляла рынок во втором по величине городе Азербайджана

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети Twitter об атаке… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Армянский военнослужащий сбил два боевых самолета Азербайджана

Арсен Маркарян, который проходит срочную службу в ВС Армении, сумел сбить два… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сообщения в социальных сетях связали с преступлениями на почве ненависти

В новой статье в Journal of the European Economic Association, была исследована… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Королев: погода, 7 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 7 октября – ясно, до 21 °C |