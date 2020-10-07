Представители азербайджанских властей принесли извинения Ирану за попадание боеприпасов по его населенным пунктам, находящимся в непосредственной близости от границы с Нагорным Карабахом. Напомним, что в результате этого обстрела, «задевшего» северные территории Ирана, пострадал 6-летний мальчик.

Касем Резаи, который занимает пост заместителя главы иранской полиции, сообщил, что принимал участие во встрече с азербайджанской стороной на приграничной территории. Представители Азербайджана признали, что атака была ошибкой, а также пообещали, что подобные обстрелы больше не повторятся.

Резаи также рассказал, что пограничники Ирана предупредили и Азербайджан, и Армению о недопустимости ударов по его территории.

Об атаке, в результате которой был ранен ребенок, а также повреждены некоторые жилые дома и сельскохозяйственные объекты, в понедельник сообщало агентство Tasnim. Боеприпасы, выпущенные ВС Азербайджана, упали рядом с населенным пунктом Хода-Афарин, который находится прямо на границе с НКР.