В Сети появился видеоролик, на котором можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат «Harop» вооруженных сил Азербайджана уничтожает армянский. ЗРК С-125.

Данная запись была сделана в рамках нанесения воздушного удара по одному из штабов армянских войск. На опубликованных кадрах можно увидеть, что беспилотник без каких-либо проблем пролетает над позициями систем ПВО. Возможно, радары зенитных ракетных установок не смогли обнаружить его или противник поставил радиоэлектронные помехи.

В СМИ отмечают, что на последних спутниковых снимках не было видно никаких средств противоракетной обороны рядом с аэродромом Степанакерта. Таким образом, можно предположить, что их развернули здесь сравнительно недавно. Однако размещение ЗРК все равно не дало нужных результатов.