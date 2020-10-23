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В Сети появился видеоролик, на котором можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат «Harop» вооруженных сил Азербайджана уничтожает армянский. ЗРК С-125.

Данная запись была сделана в рамках нанесения воздушного удара по одному из штабов армянских войск. На опубликованных кадрах можно увидеть, что беспилотник без каких-либо проблем пролетает над позициями систем ПВО. Возможно, радары зенитных ракетных установок не смогли обнаружить его или противник поставил радиоэлектронные помехи.

В СМИ отмечают, что на последних спутниковых снимках не было видно никаких средств противоракетной обороны рядом с аэродромом Степанакерта. Таким образом, можно предположить, что их развернули здесь сравнительно недавно. Однако размещение ЗРК все равно не дало нужных результатов.

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  • Анна
  • 22.10.2020
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