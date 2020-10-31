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За последние сутки азербайджанским военнослужащим удалось вывести из строя большое количество боевой техники, используемой армией Армении. В ее число вошла и одна из наиболее высокотехнологичных радиолокационных станций П-18 «Терек». Также в ходе наступления были уничтожены две установки залпового огня «Град» и «Смерч», ЗРК «Оса», несколько танков и самоходных гаубиц.

Эксперты сообщают, что РЛС «Терек» относится к наиболее передовым средствам ПВО во всем мире. Она дает возможность контролировать до нескольких сотен метров воздушного пространства. Для ее уничтожения Азербайджан мог задействовать беспилотные аппараты «Байрактар» производства Турции, которые хорошо известны по многим эпизодам с уничтожением комплексов ПВО.

По мнению военных обозревателей, Армения теперь должна прилагать еще больше усилий, чтобы удерживать контроль над воздушным пространством. Если противник получит господство в небе, его шансы на победу в вооруженном столкновении значительно возрастут.

РЛС «Терек» представляет собой оборудование, работающее в метровом диапазоне и обеспечивающее круговой обзор. Станция была разработана еще в Советском Союзе. Ее создавали для выявления только появившихся тогда истребителей с технологией стелс. П-18 «Терек» способна выявлять и уничтожать одновременно до 12 воздушных целей.

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