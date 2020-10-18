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Госкомитет Азербайджана по делам заложников, пленных и граждан, пропавших без вести заявил о готовности передать в одностороннем порядке тела погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих. Заявление было сделано на встрече представителями Международного Комитета Красного креста.

МККК приглашен в роли посредника. Передача тел будет осуществлена на границе между Азербайджаном и Арменией. Местом для этого выбран Товузский район, в котором специально для передачи будет создан коридор безопасности.

Напомним, что в ночь на воскресенье в Карабахе объявлено второе гуманитарное перемирье. Его цель – остановить боевые действия на время обмена пленными и передачи тел погибших бойцов. Однако обе стороны до этого момента продолжали столкновение.

Госкомитет заявил, что инициатива организована именно в соответствии с требованиями гуманитарного перемирья и призвал власти уведомить об этом армянскую сторону.

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