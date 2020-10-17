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В информагентстве Military Watch оценили два лучших истребителя СССР и США в годы холодной войны: F-15 и МиГ-25, признав превосходство советского самолета.

Разработанный в Советском Союзе самолет был тяжелее своих «одноклассников», поэтому нуждался в большем объеме горючего и более длинной ВПП, зато он оснащался более мощным вооружением и мог вести сражения на дальних дистанциях благодаря наличию ракеты Р-40. Американский F-15 имел легкое оснащение, поэтому был немного маневреннее в бою.

Однако все преимущества истребителя США были сведены на нет после усовершенствования МиГ-25, позволившего перевести его в боевые самолеты 4-го поколения. Дело в том, что он получил инфракрасную систему поиска, новейший радиолокатор и модернизированный двигатель. Поэтому в прямом столкновении, по мнению экспертов, победа бы досталась советским машинам.

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