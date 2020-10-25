Ценители фильмов ужасов в скором времени смогут увидеть сиквел картины «Мег: Монстр глубины», которая снималась по книге Стива Альтена о появлении в океанских водах древнего мегалодона. Напомним, что в первой части в сражение с доисторической акулой вступил сам Джейсон Стейтем, исполнивший роль водолаза-спасателя.

Режиссером постановщиком продолжения этой истории станет Бен Уитли, который известен зрителям по таким фильмам, как «Высотка» и «Ребекка». Предполагается, что во второй части вновь появятся те же персонажи, что и в оригинальной ленте. Стейтем, к примеру, будет не только исполнителем главной роли, но и креативным продюсером.

Сюжет новой части пока неизвестен. Но несложно предположить, что раз смелые и отважные герои уже расправились с мегалодоном, то в продолжении им придется столкнуться с более сильным и ужасным древним существом. Дата завершения съемок и премьеры фильма пока не раскрывается.