читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярная актриса Кристина Асмус рассказала в своем Инстаграм-аккаунте о роли, которая до сих пор ввергает ее в стыд. Отвечая поклонникам на вопросы, она сообщила, что второй раз точно не снялась бы в картине «Что творят мужчины», которую снял Сарик Андреасян.

Напомним, что в этой ленте Асмус воплотила образ типичной блондинки, готовой абсолютно на все, чтобы получить новый смартфон. В сцене с Таиром Мамедовым из Comedy Club Кристине пришлось играть в одном нижнем белье. Именно из-за этой сцене девушке до сих пор стыдно за себя.

Помимо этого, актриса рассказала, что совершенно не любит раздеваться в ходе съемок фильмов. Несмотря на то, что Кристина много раз это делала, она все равно продолжает стесняться.

Кристина Асмус в настоящий момент находится на самоизоляции, поэтому затеяла в Instagram Stories своеобразную пресс-конференцию с подписчиками. Помимо вопроса о самой постыдной роли, она также ответила поклоннику, которого интересовало, готова ли девушка сниматься в порнофильмах.

Вам может понравиться

В Серпухове откроется выставка «Мир, сотворенный заново»

В информагентстве Oka.fm сообщили о том, что в Историко-художественном музее, расположенном в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Назван самый популярный сериал среди проектов Netflix за текущий год

Представители стриминговой платформы Netflix раскрыли наиболее просматриваемый сериал нынешнего года среди новых… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На первом канале показали выпуск «Поле чудес», посвященный 100-летию ТАССР

Вчера, 16 октября, в вечерние часы на Первом канале был продемонстрирован особый… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 октября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 октября – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 19 октября – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 19 октября – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 19 октября – небольшой дождь, до 20 °C |