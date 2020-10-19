Популярная актриса Кристина Асмус рассказала в своем Инстаграм-аккаунте о роли, которая до сих пор ввергает ее в стыд. Отвечая поклонникам на вопросы, она сообщила, что второй раз точно не снялась бы в картине «Что творят мужчины», которую снял Сарик Андреасян.

Напомним, что в этой ленте Асмус воплотила образ типичной блондинки, готовой абсолютно на все, чтобы получить новый смартфон. В сцене с Таиром Мамедовым из Comedy Club Кристине пришлось играть в одном нижнем белье. Именно из-за этой сцене девушке до сих пор стыдно за себя.

Помимо этого, актриса рассказала, что совершенно не любит раздеваться в ходе съемок фильмов. Несмотря на то, что Кристина много раз это делала, она все равно продолжает стесняться.

Кристина Асмус в настоящий момент находится на самоизоляции, поэтому затеяла в Instagram Stories своеобразную пресс-конференцию с подписчиками. Помимо вопроса о самой постыдной роли, она также ответила поклоннику, которого интересовало, готова ли девушка сниматься в порнофильмах.