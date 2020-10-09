Шушан Степанян, представитель оборонного ведомства Армении, заявил, что вооруженным силам страны удалось за пару часов нейтрализовать семь дронов в районе армянского города Варденис.

На своей страничке в социальной сети «Фейсбук» он сообщил о том, что в отрезок времени между семью и полдесятого вечера над Варденисом армянские войска подбили несколько вражеских беспилотников. Однако не известно, шла ли речь об ударных БПЛА или разведывательных аппаратах.

В Ереване уже не раз заявляли о том, что Варденис и его окрестности обстреливаются азербайджанскими ВС с применением беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских установок. Ранее ими был подбит пассажирский автобус.