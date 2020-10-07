читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Минобороны Нагорно-Карабахской Республики разместили ролик, на котором демонстрируется уничтожение танка Т-72 вооруженных сил Азербайджана.

Если судить по появившимся кадрам, то можно предположить, что боевая машина была уничтожена с помощью противотанкового управляемого ракетного снаряда. Бронетехника в этот момент находилась на открытой местности, поэтому стала легкой целью для противников. Судьба экипажа раскрыта не была.

Ранее в Сети появилась информация, что азербайджанские войска смогли потеснить вооруженные силы Армении, захватив несколько населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха. Обе стороны при этом обвиняют друг друга в обстрелах поселений, из-за которых страдает мирное население.

Вам может понравиться

Школьные карантины могут ударить по турфирмам

В Москве, Подмосковье, а также некоторых других городах России из-за роста случаев… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.10.2020
  • читать 1 минуту

Российская телеведущая восхитила поклонников фото в розовом бикини

Телеведущая и модель Виктория Лопырева порадовала своих поклонников в Instagram новым пляжным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.10.2020
  • читать 1 минуту

Ереван сообщил о взятии высоты на севере Азербайджана силами НКР

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики провели… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Королев: погода, 7 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 7 октября – ясно, до 21 °C |