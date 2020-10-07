Представители Минобороны Нагорно-Карабахской Республики разместили ролик, на котором демонстрируется уничтожение танка Т-72 вооруженных сил Азербайджана.

Если судить по появившимся кадрам, то можно предположить, что боевая машина была уничтожена с помощью противотанкового управляемого ракетного снаряда. Бронетехника в этот момент находилась на открытой местности, поэтому стала легкой целью для противников. Судьба экипажа раскрыта не была.

Ранее в Сети появилась информация, что азербайджанские войска смогли потеснить вооруженные силы Армении, захватив несколько населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха. Обе стороны при этом обвиняют друг друга в обстрелах поселений, из-за которых страдает мирное население.