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Азербайджанские средства ПВО не дали возможности новейшим истребителям Су-30СМ, приобретенным Арменией у России, продемонстрировать все свои уникальные возможности. Мало того, эти самолеты даже не смогли взлететь.

Портал Avia.Pro утверждает, что именно эти боевые самолеты были призваны стать главной силой армянских ВС, обеспечивающей преимущество в воздухе. Однако системы противовоздушной обороны Азербайджана свели все их преимущества к нулю.

При этом сама азербайджанская сторона весьма активно использует авиацию. Доминирование в небе ей обеспечивают как российские Су-25, так и турецкие F-16. Помимо этого, Баку успешно применяет беспилотные аппараты, осуществляющие бомбардировки.

У Армении такой возможности нет, несмотря на то, что в ее арсенале имеются столь мощные боевые машины, как Су-30СМ. Они готовы к решению абсолютно любых задач в воздушном пространстве, однако азербайджанские ПВО не позволяют им даже подняться в воздух.

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