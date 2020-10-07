читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армянские вооруженные силы ударили по территории Азербайджана с использованием ракетного комплекса «Точка-У». Соответствующий ролик появился в сети Интернет.

На размещенных кадрах можно увидеть, как военнослужащие Армении проводят развертывание ракетной системы, а затем выпускают снаряд. В СМИ сообщают, что цель располагалась в Азербайджане. Однако Ереван пока никак не прокомментировал применение «Точки-У», поэтому точно не известно, какой именно объект был поражен.

Военные эксперты отмечают, что подобное оружие относится к категории тактического – его обычно применяют при необходимости уничтожить крупные вражеские силы или нанести серьезный ущерб аэродрому и базе.

Вам может понравиться

Билан показал сильно потолстевшего на карантине Игоря Николаева

Дима Билан разместил в своем Инстаграм-аккаунте фотографии с кастинга, который проводился на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дмитрий Песков рассказал об условии ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Дмитрий Песков озвучил условия, при которых в непризнанной Нагорно-Карабахской республике могут появиться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.10.2020
  • читать 1 минуту

Ереван сообщил о взятии высоты на севере Азербайджана силами НКР

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики провели… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Королев: погода, 7 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 7 октября – ясно, до 21 °C |