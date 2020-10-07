Армянские вооруженные силы ударили по территории Азербайджана с использованием ракетного комплекса «Точка-У». Соответствующий ролик появился в сети Интернет.

На размещенных кадрах можно увидеть, как военнослужащие Армении проводят развертывание ракетной системы, а затем выпускают снаряд. В СМИ сообщают, что цель располагалась в Азербайджане. Однако Ереван пока никак не прокомментировал применение «Точки-У», поэтому точно не известно, какой именно объект был поражен.

Военные эксперты отмечают, что подобное оружие относится к категории тактического – его обычно применяют при необходимости уничтожить крупные вражеские силы или нанести серьезный ущерб аэродрому и базе.