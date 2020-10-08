читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-служба военного ведомства Армении сообщила о неудачной попытке азербайджанских войск занять Джебраил. Согласно сообщению Минобороны, противник в 8:30 попытался атаковать населенный пункт, однако Армия обороны Арцаха уничтожила три единицы боевой техники и больше 20 военнослужащих, что стало причиной повального бегства.

В настоящий момент войска Азербайджана находятся на своих первоначальных позициях и других попыток нанести удар по городу не предпринимают.

Официальный Баку моментально отреагировал на эту информацию и выдал опровержение. По словам представителей азербайджанского военного ведомства, никакой атаки не было, а сведения о ней являются дезинформацией.

Напомним, что в ходе конфликта за Нагорный Карабах Азербайджану удалось занять несколько населенных пунктов. В связи с этим сообщалось о возможном перемирье между кавказскими государствами, причиной которого называлось улучшение Баку своих позиций в НКР.

Вам может понравиться

Над Степанакертом сбили ударный беспилотник

Ударные дроны, которые кружили над столицей НКР Степанакертом, попали в поле зрения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ирина Дубцова обнажилась для съемки клипа с Артемом Качером

Ирина Дубцова, исполнительница из РФ, в рамках недавнего радиоэфира сообщила, что она… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вагоны нового поколения для столичного метро соберут в Подмосковье

Предприятие «Метровагонмаш», которое находится в Мытищах, будет производить вагоны нового поколения для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 21 °C |