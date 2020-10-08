Пресс-служба военного ведомства Армении сообщила о неудачной попытке азербайджанских войск занять Джебраил. Согласно сообщению Минобороны, противник в 8:30 попытался атаковать населенный пункт, однако Армия обороны Арцаха уничтожила три единицы боевой техники и больше 20 военнослужащих, что стало причиной повального бегства.

В настоящий момент войска Азербайджана находятся на своих первоначальных позициях и других попыток нанести удар по городу не предпринимают.

Официальный Баку моментально отреагировал на эту информацию и выдал опровержение. По словам представителей азербайджанского военного ведомства, никакой атаки не было, а сведения о ней являются дезинформацией.

Напомним, что в ходе конфликта за Нагорный Карабах Азербайджану удалось занять несколько населенных пунктов. В связи с этим сообщалось о возможном перемирье между кавказскими государствами, причиной которого называлось улучшение Баку своих позиций в НКР.