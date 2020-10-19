Армен Саркисян, президент Армении, отметил, что МИД и Минобороны страны отправили запрос в НАТО, в котором потребовали объяснений у Альянса по поводу использования его оружия в конфликте, идущем в Нагорном Карабахе.

Согласно его словам, они просят у руководства Альянса разъяснений о том, давало ли оно разрешение Турции на использование американских истребителей F-16 и ударных беспилотников «Байрактар». Он добавил, что последние ежедневно применяются Азербайджаном для нанесения ударов не только по военным, но и мирным жителям. Саркисян отметил, что данный дрон является натовским продуктом, так как его отдельные части были разработаны странами военно-политического блока.

В СМИ напоминают, что конфликт в Нагорном Карабахе не утихает даже после подписания между Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении заключенных в Москве договоренностей.