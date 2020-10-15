Певица Анита Цой удивила подписчиков в Instagram неожиданным преображением.

Артистка опубликовала фотографию, представ в полный рост. Для кадра она выбрала белое платье длиной ниже колена с ярким принтом. Образ был дополнен туфлями чёрного цвета на шпильке, и подстриженными под каре волосами. За спиной певицы видны поломанные вещи, а вокруг неё разбросаны лепестки цветов. Как предполагается, в таком образе певица снялась в своём новом клипе. В подписи она ничего указывать не стала, оставив лишь смайлик.

В комментариях поклонники отметили, что Анита заметно похудела, и сейчас нравится им ещё больше. Её назвали «мастером перевоплощения». Некоторые заявили, что её стало не узнать, причём часть подписчиков агрессивно заметила, что на фото и вовсе не певица, чем её весьма удивили. Кое-кто посчитал, что фото просто старое.