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Певица Ани Лорак на своей странице в Instagram поделилась новой фотографией, представ в осеннем образе на фоне природы.

Звезда облачилась в серый плащ до колена, облегающие брюки и ботинки. В подписи певица указала, что любит осень и принимать краски природы.

Поклонники к снимку Лорак отнеслись неоднозначно. Многие с восхищением отозвались о её внешнем виде и заявили, что певица в прекрасной форме. Однако нашлось и множество недовольных, раскритиковавших Лорак и за внешность, и за образ.

Так, некоторые сообщили, что певица слишком худая, настолько, что выглядит болезненно. Также критике подверглась улыбка на лице Лорак, которую некоторые посчитали искусственной. И, кроме того, многие не оценили ботинки, назвав их уродскими и сравнив с копытами минотавра.

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  • Анна
  • 08.10.2020
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