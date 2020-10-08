Анфиса Черных в интервью «Известиям» поделилась историей о том, как принимала участие в съёмках интимной сцены в фильме «Географ глобус пропил».

В сцене актриса, тогда ещё учащаяся в школе, была задействована с Константином Хабенским. Ей необходимо было предстать полуобнажённой, на что она поначалу категорически отказалась. Продюсеры не посчитали это проблемой и заявили, что найдут ей дублёршу на эти моменты.

Однако когда Черных показали её дублёршу, она заметила, что та «плоская, как вобла». Актриса поняла, что страна посчитает, что в кадре она, и решила, что уж лучше в таком случае она «свою попу покажет».

Сейчас Анфиса считает, что интимные сцены редко бывают красивыми, и она чаще испытывает от них стыд. Она отмечается, что использование голого тела в кадре должно быть оправдано, и если можно без этого обойтись, то лучше так и делать. Если же откровенные сцены снимают только для возбуждения, это всегда заметно.