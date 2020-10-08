читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анфиса Черных в интервью «Известиям» поделилась историей о том, как принимала участие в съёмках интимной сцены в фильме «Географ глобус пропил».

В сцене актриса, тогда ещё учащаяся в школе, была задействована с Константином Хабенским. Ей необходимо было предстать полуобнажённой, на что она поначалу категорически отказалась. Продюсеры не посчитали это проблемой и заявили, что найдут ей дублёршу на эти моменты.

Однако когда Черных показали её дублёршу, она заметила, что та «плоская, как вобла». Актриса поняла, что страна посчитает, что в кадре она, и решила, что уж лучше в таком случае она «свою попу покажет».

Сейчас Анфиса считает, что интимные сцены редко бывают красивыми, и она чаще испытывает от них стыд. Она отмечается, что использование голого тела в кадре должно быть оправдано, и если можно без этого обойтись, то лучше так и делать. Если же откровенные сцены снимают только для возбуждения, это всегда заметно.

Вам может понравиться

Ирина Салтыкова рассказала о своих секретах красоты

Певица Ирина Салтыкова в интервью изданию «7 дней» рассказала о своих секретах… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.10.2020
  • читать 1 минуту

Певица Натали удивила поклонников розовым цветом волос

Певица Натали удивила поклонников неожиданным изменением имиджа. На своей странице в Instagram… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.10.2020
  • читать 1 минуту

“Располневшая” Ивлеева в купальнике пожелала поклонникам доброго утра

Блогер Настя Ивлеева на своей странице в Instagram поделилась фото, изрядно насмешившим… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 21 °C |