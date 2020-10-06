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Продюсер Андрей Разин в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о некоторых тайнах ведущей Леры Кудрявцевой.

Так, он выражает сомнение в том, что отцом сына Кудрявцевой Жана является Сергей Ленюк. По его словам, они совершенно непохожи, и он уже давно предлагал Лере сделать генетическую экспертизу, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Однако Кудрявцева всегда уклонялась от этого.

Кроме того, Разин считает, что дочь Леры родила суррогатная мать, которой она недоплатила 20 тысяч долларов. В качестве аргумента он приводит то, что Кудрявцева не была замечена беременной. Ещё одним поводом для недовольства является то, что сына Леры до 16 лет воспитывал отец, в то время как она предпочитала делать карьеру, а не заниматься ребёнком.

Сама же Кудрявцева все нападки в свой адрес от Разина объяснила тем, что он таким образом пиарится, продолжая оставаться «на плаву».

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