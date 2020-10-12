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В Instagram на странице, созданной в поддержку Анастасии Заворотнюк, было опубликовано поздравление актрисы и её супруга Петра Чернышева с годовщиной венчания.

В публикации выражается пожелание семье множества памятных дат, атмосферы бесконечной любви и понимания, а также абсолютной веры в преодоление испытаний. Также было выложено архивное фото, сделанное в день свадьбы Анастасии и Петра.

Как отмечается, Заворотнюк и Чернышев женаты уже 12 лет. Их свадьба состоялась в сентябре 2008 года, а в октябре они обвенчались. Церемония проходила в Крыму. в церкви Воскресения Христова.

Поклонники в комментариях также поздравили пару с праздником и пожелали им счастья на долгие годы. А также они выразили поддержку и сообщили, что всегда рядом.

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