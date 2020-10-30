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На канале ТНТ в скором времени планируется запуск шоу «Ты – топ-модель». Оно является копией подобного американского проекта и будет посвящено высокой моде. ТНТ уже определился с выбором ведущей программы, которой станет Анастасия Решетова – бывшая возлюбленная рэпера и продюсера Тимати.

Девушка рассказала, что в такой огромной стране, как Россия, до сих пор отсутствует даже понятие высокой моды. Поэтому она видит свою миссию в том, чтобы исправить это досадное недоразумения. В рамках проекта Решетова пообещала найти моделей, которые сумеют достойно представить Россию на международной арене.

Помимо Анастасии, ведущими проекта станут Гоша Карцев и Александр Гудков. Задача по определению победительницы шоу буде возложена на жюри. Девушка, которая сумеет доказать, что она – лучшая топ-модель, получит в качестве приза контракт с лучшим агентством России, а также три миллиона рублей.

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